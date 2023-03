Auto, via libera di Bruxelles agli e-fuel dal 2035. Le prospettive per il Piemonte

Il via libera finale ancora non c'è, ma salvo nuovi colpi di scena il futuro dell'auto non sarà solo elettrico: dal 2035 in Europa potranno essere vendute anche vetture tradizionali, purché alimentate da combustibili sintetici. Una deroga fortemente voluta dalla Germania, da anni impegnata a sviluppare questo tipo di carburante basato sulla combinazione di idrogeno e CO2. La decisione avrà ricadute importanti, perché se da un lato l'Italia è stata messa all'angolo - il nostro governo puntava sui biocarburanti di Eni - dall'altro il motore termico di fatto sopravviverà nei prossimi decenni. A beneficio della filiera della componentistica che in regione conta più di 700 imprese e 58mila addetti.

La dichiarazione

"Si salvano posti di lavoro anche perché la filiera è vocata all'export. Sicuramente questa apertura aiuta le imprese italiane, specie se anche qui si manterrà una produzione di motori endotermici", commenta Fabrizia Vigo, responsabile Relazioni istituzionali di Anfia, sottolineando che ora si dovrà capire come l'intesa Bruxelles-Berlino verrà tradotta dal punto di vista normativo.

Le polemiche

Una vicenda su cui, però, non mancano le polemiche. Secondo gli ambientalisti produrre carburanti sintetici richiede molta elettricità e costi elevati. Il governo italiano, invece, punta a salvare in extremis anche i biocarburanti, estratti da sostanze naturali. Il problema sta nel metodo, spiega il professor David Chiaramonti, vice rettore e ordinario di Sistemi per l'energia e l'ambiente al Politecnico di Torino.

Se si guarda solo a quanta Co2 esce dal tubo di scappamento, allora dovrebbe essere ammesso solo l'elettrico. Se si tiene conto dell'intera filiera, invece, possono essere inclusi entrambi. "Distinguere tra i due in questo senso non ha ragione tecnica di essere, dovrebbero essere semplicemente giudicati secondo la stessa metrica a vantaggio di entrambi. Quindi non si capisce la distinzione tra e-fuel e biofuel nella policy europea".