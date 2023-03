Benessere ambientale e salute circolare

I duri anni della pandemia hanno messo in luce le difficoltà del sistema sanitario, nel nostro paese ma non solo, e posto l'attenzione sul tema della cura. Uno shock che deve generare un nuovo modo di pensare e di agire e che per la virologa Ilaria Capua si può sintetizzare nella formula della "salute circolare".

Questioni che incrociano oggi anche lo stato di salute del pianeta, dai cambiamenti climatici alla crisi idrica e che chiamano in causa diversi operatori e diversi saperi, dalle discipline umanistiche alle scienze sociali e ambientali. Temi al centro anche del festival Coltivato, una tre giorni dedicata all'agricoltura che tiene insieme diversi aspetti dall'economia al lavoro, fino all'innovazione tecnologica. In programma conferenze, spettacoli, musica e cinema.

Servizio di Marco Bobbio, immagini di Guido Cravero, montaggio di Benedetto Mallevadore. Interviste a: Ilaria Capua, Johns Hopkins University, Maria Lodovico Gullino, responsabile scientifico Coltivato, Antonio Pascale, direttore artistico Coltivato.