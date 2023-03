Bilancio da record per Fondazione CRT, quest'anno oltre 60 milioni al territorio

Un bilancio eccezionale. Il migliore degli ultimi dieci anni. Frutto di un lavoro di squadra intelligente, approfondito, serio". Con la forza dei numeri dalla propria parte, Fondazione CRT e il suo presidente, Giovanni Quaglia, archiviano un 2022 brillante, tra i migliori fin dalla nascita, 1991, nonostante le difficoltà economiche mondiali. E complice anche l'operazione Atlantia, uscita dalla Borsa di Milano.

I numeri - Oltre 127 milioni l'avanzo di esercizio, a 569 milioni la posizione finanziaria netta. E un patrimonio investito che supera i 3 miliardi, in ulteriore crescita in questi primi mesi dell'anno.

“Sul territorio, sulle nostre comunità si riverseranno per il 2023 sessanta milioni di euro come abbiamo deliberato. Nei vari settori tradizionali della Ricerca, del welfare, dell'istruzione, della Cultura... Ma anche su tematiche un po' più nuove che siano volte a contrastare le difficoltà nel settore energetico e nel settore idrico”, spiega Quaglia.

Un bilancio che forse rasserena un clima teso in vista del rinnovo delle cariche in programma per maggio.

Nel servizio l'intervista al presidente di Fondazione CRT, Giovanni Quaglia