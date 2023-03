Bonucci e Buongiorno, derby in azzurro

Alla Continassa e al Filadelfia è una settimana a ranghi ridotti. Dieci i giocatori bianconeri che sono partiti per i ritiri della nazionali ma appena due, Bonucci con la maggiore e Fagioli con la Under 21, vestiranno l'azzurro. Sono lontani insomma i tempi nei quali la Juve era la spina dorsale azzurra, una penuria di vocazioni che spiega l'amarezza del commissario tecnico Mancini, sempre più speso costretto a pescare all'estero per completare il suo gruppo. Tra coloro che hanno dovuto rinunciare all'azzurro c'è anche Federico Chiesa ma il ginocchio che lo ha costretto al forfait domenica a San Siro non ha lesioni e l'esterno sarà già disponibile per la partita con il Verona, la prima dopo la sosta. A Coverciano è invece sbarcato per la prima volta Alessandro Buongiorno, punta di diamante dei quattordici granata partiti con le nazionali. Improbabile il suo debutto con l'Inghilterra, possibile vederlo in campo almeno per uno spezzone nella sfida contro Malta. Ha più possibilità di giocare Samuele Ricci con la Under 21, l'altro granata impegnato in azzurro. Per Allegri e Juric questa settimana di lavoro servirà a recuperare alcuni degli infortunati per preparare l'ultimo rush stagionale: da aprile a inizio giugno si giocherà senza interruzioni, per i bianconeri in corsa in Europa League e Coppa Italia ogni tre giorni.