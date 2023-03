Botte per rapinare un coetaneo, arrestati cinque minorenni

Un nuovo episodio di cronaca vede coinvolta una baby gang a Torino.

I carabinieri hanno arrestato cinque minorenni per concorso in rapina. Hanno tra i 14 e i 17 anni e ora si trovano ai domiciliari.

Avrebbero preso a calci e pugni un adolescente per rubargli una collanina, un paio di occhiali e dieci euro. Del gruppo farebbero parte anche due tredicenni, non imputabili per età.