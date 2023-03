Qui Juve: Bremer mattatore, Kostic il migliore

Juve-Toro 4-2, Bremer protagonista nel derby. “Il Torino è una squadra difficile da affrontare: o li via a prendere nella loro metà campo, e allora ti allunga la squadra coi lanci lunghi, soprattutto su Singo, e la partita non si può sapere mai come fa a finire. Oppure rimani corto e li aspetti nella tua metà campo. Noi nel primo tempo abbiamo scelto la prima opzione, e abbiamo sofferto. Nel secondo, invece, l'abbiamo interpretata nella maniera giusta". Può piacere o non piacere, questa è la filosofia di Massimiliano Allegri. Un film che, in realtà, peggio di così non poteva cominciare: pronti via, gol di Karamoh. Difesa in bambola e Vlahovic che tiene in gioco l'attaccante granata.

Bremer “core ingrato”

Ma la Juve non sbanda. E ricorda a tutti che, oltre a quello granata, c'è anche il vecchio cuore bianconero: prima con Cuadrado, terzo gol in un derby per lui. Poi con Danilo, sempre più uomo simbolo del carattere di questa squadra, zavorrata dal meno 15. In mezzo, Bremer: prima si fa beffare da Sanabria, anticipato sul primo palo. Poi, si fa perdonare con il gol dell'ex: non si fa problemi a esultare, dopo 98 partite e 11 gol col Toro. Iscrivendosi al club dei "cori ingrati" da derby: prima di lui Quagliarella, Serena, Gabetto e Piola.

Il ritorno del Polpo

Rete propiziata dai nuovi entrati: assist perfetto di Chiesa. E 25 minuti incoraggianti di Paul Pogba: ovazione del pubblico prima dell'ingresso; in campo lunghe leve, nostalgia e voglia di tornare. Pogback."Un esordio positivo, dopo 10 mesi di assenza: è importante che in questa parte della stagione tutti i giocatori diano la propria disponibilità". C'è bisogno anche di Pogba per rendere meno isolato Dusan Vlahovic: la sua rabbia si spegne contro la traversa.

Kostic, il migliore

Per il quarto gol ci pensa Rabiot. Su assist, deviato, del migliore in campo: un devastante Filip Kostic, che sulla sinistra ha messo in crisi Singo e "matado" tutta la difesa del Toro. E ora la Juve è settima, a meno 6 dall'Atlaanta.