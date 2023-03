Domani l'udienza preliminare per 13 indagati tra cui Andrea Agnelli e il club

Dopo Calciopoli, un altro processo alla Juventus. Ma come siamo arrivati fin qui? Andiamo con ordine. L'inchiesta Prisma inizia quasi due anni fa, a maggio 2021, per una quarantina di operazioni di mercato "sospette".

I fatti

Il 26 novembre 2021, a borse chiuse, i militari della finanza perquisiscono la Continassa. Si ha notizia di sei indagati, tra cui il presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved, nonché l'ex direttore sportivo Fabio Paratici.

Un mese dopo un'altra perquisizione: si cerca "la carta Ronaldo", un documento sui presunti compensi arretrati del campione portoghese.

Poi l'inchiesta si sposta sulle "manovre stipendi", quegli accordi fatti per sospendere i pagamenti durante il Covid. In procura convocati gli agenti e 15 calciatori, tra loro anche Dybala.

Il 24 ottobre scorso: l'avviso di conclusioni indagini: la procura contesta alla Juve 155 milioni di plusvalenze fittizie.

Si scopre che i pm hanno chiesto i domiciliari per Agnelli, respinti dal giudice.

Il 28 novembre il frastuono: l'intero Cda dalla Juve si dimette. "E' venuta meno l'unità", spiega Agnelli. E' la fine di un'èra.

Parte il nuovo corso con due uomini di stretta fiducia di John Elkann al comando.

La procura Figc, intanto, fa riaprire il caso plusvalenze anche in sede sportiva. La Corte federale penalizza di 15 punti in classifica la squadra di Allegri. Il 19 aprile al Coni si discuterà il ricorso della Juve. Non è finita.