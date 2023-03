Il lavoro c'è ma mancano i candidati. Dal cuoco al meccanico

Programmatori, meccanici, cuochi: il lavoro c'è, ma mancano i candidati. Da Nord a Sud le imprese fanno sempre più fatica ad assumere manodopera in alcuni settori chiave. Secondo Confartigianato, in Piemonte il 48,3% dei posti offerti rimane vacante. Un dato in crescita del 6,4% rispetto all'anno scorso. Le cause sono tante: le nuove propensioni dei giovani, la rivoluzione digitale, ma anche la difficoltà della scuola a formare figure altamente specializzate.

E così certe aziende possono impiegare anche più di un anno prima di trovare qualcuno da assumere. Le pmi a vocazione artigiana, ad esempio, hanno un disperato bisogno di progettisti software: nell'80,8% dei casi le scrivanie restano vuote. La percentuale scende - si fa per dire - intorno al 70% per idraulici, meccanici, attrezzisti, tecnici programmatori.

Un deserto professionale che non risparmia le industrie. Stando ai dati di Unioncamere e Anpal, tra i settori più in difficoltà ci sono il legno-arredo, con il 59,2% di posizioni lavorative scoperte, le costruzioni (58,5%), la metallurgia, il tessile. In questi casi il problema non riguarda solo l'assenza di candidati, ma anche l'impreparazione di chi si presenta ai colloqui.