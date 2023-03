L'amministratore non paga le bollette, buco da 1 milione di euro

La bomba, come la chiamano i residenti, è arrivata via posta: l’accusa di non aver pagato le utenze ma loro quelle bollette di acqua e gas le avevano saldate come sempre, all’amministratore di condominio. Che però si sarebbe tenuto i soldi e ora sono costretti a pagarle di nuovo.

L'ammanco dalle prime ricostruzioni supererebbe il milione di euro. Uno shock per gli 80 condomìni, 1.200 famiglie circa, amministrati da uno storico studio cittadino. Oggi chiuso per “revisione contabile”, come riporta il cartello appeso sulla porta.

Nessuna avvisaglia del disastro, spiega l'azienda multiservizi casalese che eroga acqua e gas. La beffa sono ora quelle fatture da pagare di nuovo, in un anno in cui le bollette sono state particolarmente salate.

Servizio di Manuela Gatti. Interviste a Maria Grazia Strambi Ferrini, avvocata dell'amministratore di condominio (al telefono), e Fabrizio Amatelli, presidente Azienda Multiservizi Casalese.