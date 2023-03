Castelnuovo Scrivia vince le Final Eight di Coppa Italia di A2

L'Autosped di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) ha vinto le Final Eight di Coppa Italia di A2 femminile. Con la coppa alzata al PalaZauli di Battipaglia.

Per le piemontesi è la prima Coppa italia della propria storia, conquistando la finale contro Milano.

Le lombarde hanno preso subito il controllo del match chiudendo il primo tempo in vantaggio di sette punti, 27-34. Nella ripresa, il rientro di Castelnuovo Scrivia che ricuce fino al 54 pari per poi piazzare il parziale decisivo di 8-0 a metà dell'ultimo quarto. Allungo determinante, il finale è di 66-59. Mvp dell'incontro Valentina Bonasìa, per lei 21 punti.

Nel servizio l'intervista a Massimo Protani, presidente Lega Basket Femminile