Cavoretto si mobilita per salvare la scuola elementare

Tutta Cavoretto si è mobilitata per salvare la scuola elementare Balbis, un istituto vissuto non solo come presidio educativo ma come perno della vita del borgo. Una sezione completa, dalla prima alla quinta, che però il prossimo anno rischia di vedere interrotta la continuità formativa: perché gli 8 bambini iscritti sono troppo pochi per formare una classe. La preoccupazione di mamme, abitanti ed esercenti è che sia solo il primo passo che porta alla chiusura.

Un precedente c'è, perché già nel 2011 e nel 2012 erano state formate classi piccole, con 8-10 bambini. La Balbis, fa parte dell'istituto comprensivo Matteotti-Pellico, che di elementari ne conta altre tre, tutte ai piedi della collina. Ed è lì che potrebbero essere smistati i nuovi alunni il prossimo anno.

Dal punto di vista amministrativo, Cavoretto è un quartiere di Torino ma si sente realtà autonoma. Un borgo tra città e collina che dopo gli anni difficili del covid sta vivendo una rinascita. E sono tante le attività che proprio attorno alla scuola vivono, come questo bar aperto un anno e mezzo fa.

Della questione sono stati anche interessati Circoscrizione e provveditorato scolastico.

