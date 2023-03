Centro smistamento di Alessandria, pronto il protocollo d'intesa

Il porto è quello di Genova, il retroporto quello di Alessandria. Anzi, tutta l'area fra Tortona e Alessandria, che con il Terzo valico si candida a diventare uno dei nuovi hub italiani della logistica: mare, gomma e rotaia, per far arrivare le merci in tutta Europa, grazie al corridoio Genova-Rotterdam. Una delle tessere fondamentali di questo puzzle è la creazione del nuovo centro di smistamento di Alessandria: una grande area dove container e casse mobili, anche quelle sbarcate o destinate a Genova, possono passare velocemente dai treni ai camion e viceversa. Un'area enorme: un milione di metri quadrati. Se ne parla da anni, ma finalmente è pronto il protocollo d'intesa ministeriale. Secondo una prima stima l’area sarebbe recuperata con 250 milioni che potrebbero essere già finanziati con la prossima Legge di bilancio.

Autotrasportatori favorevoli. E la politica…

Secondo Riccardo Molinari, deputato e vicesegretario della Lega, “la scelta politica del Govenro è quella di far tornare Alessandria il secondo scalo merci ferroviario d'Italia, dopo Bologna”. D'accordo le aziende di autotrasporto. Secondo Giorgio Guaraglia, segretario provinciale della Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di Alessandria, “grazie al Terzo valico possiamo creare un unico hub con Tortona, proprio come Rotterdam”. Il Terzo valico, l'alta velocità da Genova a Tortona, dovrebbe infatti essere completato entro il prossimo anno. Secondo Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria, “l'importante è che venga creata logistica di qualità, ad alto contenuto tecnologico, in modo da dare lavoro a una manodopera qualificata che possa creare davvero ricchezza”.