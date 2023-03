Challenge Cup, Chieri strapazza il Lugoj

Chieri non tradisce in poco più di un'ora liquida la pratica Lugoj 3 set a 0: 25-15, 28-26, 25-17. Solide, concentrate e implacabili. Le ragazze di coach Bregoli proseguono la striscia con la 14ma vittoria consecutiva in Europa. Una prova di forza assoluta. È il primo set ad anticipare il copione della serata. Difesa ermetica, Villani devastante in attacco e Weitzel protagonista al servizio. Il secondo set parte in salita ma sul 10-2 per le romene Chieri inverte la rotta e la ribalta con gli attacchi del capitano Grobelna che sul lato destro fa malissimo. Il 3-0 arriva in discesa. A Francesca Villani il premio di miglior giocatrice della partita. Il primo tassello per portare la Cev Challenge Cup a Chieri è stato messo. Mercoledì si torna in campo in Romania. Basteranno due set per alzare il trofeo.

Interviste: Giulio Cesare Bregoli, allenatore Chieri; Francesca Villani, schiacciatrice Chieri

Servizio Lorenzo Bertolucci

Immagini Luciano Gallian, montaggio Paolo Monchieri