Chieri brinda in coppa?

A Chieri se la sognano ancora la schiacciata che ha chiuso la finale di andata della Challenge cup contro le rumene del Loguj, 3 a 0 delle collinari, e, come i tamburi prima dell'evento risuonano nelle orecchie tutte le palle messe a terra da Francesca Villani, Helena Kazaute e Kaja Grobelina nella partita che si stanno rivedendo nel viaggio in Romania per affrontare il ritorno. Ovviamente senza dire, per scaramanzia, che sono favorite. Il coach Giulio Bregoli ha fatto studiare l'unico momento di difficoltà delle chieresi nel secondo parziale quando si sono trovate sotto di otto lunghezze, cui il Volley Chieri ha rimediato vincendo al tie break per 28 a 26. Per il resto l'andata della settimana scorsa non ha avuto storia per il dominio delle piemontesi. E adesso ci si prepara all'appuntamento con la storia: la vittoria di una coppa. Quali sono le difficoltà? Il Lugoj è una squadra che batte molto bene, difende tanto e fa pochi errori. Una gara che potrebbe diventare difficile in un palazzetto in cui oltre ai colpi della pallavolo conteranno anche i cori dei tifosi rumeni.