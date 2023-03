Chieri, capitan Grobelna chiama a raccolta i tifosi

Il Pala Gianni Asti sarà tutto esaurito, la febbre da Challenge Cup altissima. In palio un trofeo internazionale che i tifosi del Reale Mutua Fenera Chieri sognano ad occhi aperti. Il cammino in Europa della squadra di mister Bregoli finora è stato impeccabile: 10 vittorie in 10 partite, solo 5 set lasciati alle avversarie. Nessun segreto, ma solo tanto lavoro e la forza della squadra, spiega l'allenatore bolognese che in questi giorni discute il prolungamento del contratto oltre il 2024: “Quando parla di squadra intendo la capacità di tutte le ragazze a farsi trovare pronte ad ogni occasione. Anche il servizio è stato finora molto importante, su questo fondamentale siamo migliorati moltissimo”.

Le romene del Lugoj non sono da meno e puntano alla coppa dopo aver fatto fuori in semifinale le serbe del Pazova. La formula della finalissima con andata e ritorno impone di sfruttare al massimo il fattore casalingo. L'appello della capitana Kaja Grobelna è per tutti i tifosi biancoblù: “Questa finale è per loro, ci hanno sempre fatto sentire il loro sostegno e non vogliamo deluderli”.

Interviste a: Giulio Cesare Bregoli, allenatore Chieri; Kaja Grobelna, capitano Chieri