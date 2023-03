Chieri celebra le sue eroine

La capitana Kaja Groblena e la palleggiatrice Rachele Morello protagoniste della cerimonia del premio Sportivo dell'Anno. Al loro fianco il presidente Vergnano e il direttore operativo Di Cillo. Una giornata sotto il segno della promozione sportiva organizzata dall'amministrazione comunale. 205 atleti e 19 le associazioni premiate. Ragazze e ragazzi che si stanno già mettendo in luce in Italia nella pallavolo, nel nuoto, nella ginnastica e in tantissime altre discipline. Il futuro dello sport chierese sono loro.

Interviste a: Kaja Grobelna, capitana Reale Mutua Fenera Chieri; Rachele Morello, palleggiatrice Reale Mutua Fenera Chieri; Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri