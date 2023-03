Chieri festeggia le ragazze del volley

Quando la squadra mercoledì è arrivata a Caselle, alle 2 di notte, ad aspettarla c'erano i tifosi che non sono potuti andare in Romania. Questa Chieri ha scritto la storia, impossibile non celebrarla. La Challenge Cup la teneva stretta il capitano Kaja Grobelna; sua la schiacciata decisiva contro il Lugoj, suo l'onore di sollevarla nel palazzatto di Timosora.

Il giorno dopo Chieri ha ringraziato le ragazze di mister Bregoli con uno striscione “Grazie campionesse”. A scriverlo i tifosi organizzati, denominati i Briganti: “Abbiamo capito che potevamo vincere la Challenge Cup sin dall'inizio dell'avventura, dagli occhi delle ragazze” raccontano.

Il pallone della partita da oggi arricchisce la bacheca del presidente Filippo Vergnano: “E' merito di una squadra e di uno staff tecnico fortissimi, ma anche di un ambiente fantastico; a Chieri si respira pallavolo”. Il futuro? “Difficile dirlo oggi, alzare ancora l'asticella è difficilissimo”.

Nel servizio, l'intervista a Filippo Vergnano, presidente Reale Mutua Fenera Chieri