Chieri sogna un trofeo europeo, 18 anni dopo

13 marzo 2005: la capitana Neli Marinova alza al cielo la Top Teams Cup. Chieri batte il Leverkusen e conquista il suo primo trofeo internazionale. In panchina c'è Giovanni Guidetti: “Ricordo benissimo la felicità di tutti gli sportivi che ci seguivano con un affetto travolgente" racconta ai nostri microfoni da Istanbul dove allena il VakifBank.

18 anni dopo, Chieri sogna un altro titolo. Mercoledì a Torino l'andata della finale di Challenge Cup contro le romene del Lugoj. Il Fenera Chieri ’76 ha raccolto l'eredità di quella società e di quella squadra guidata per tre stagioni da Guidetti. Per lui, adesso considerato uno dei migliori allenatore al mondo, una tappa fondamentale in una carriera costellata di successi.

Impossibile dare consigli al Chieri di mister Bregoli. L'unico messaggio è di incoraggiamento: “Giulio e le sue ragazze sanno benissimo cosa devono fare. Spero che Chieri vinca perchè si merita di stare in Europa”.

Il 20 maggio Torino ospiterà le finali di Champions League. Guidetti con il suo VakıfBank di Istanbul ha vinto l'ultimo trofeo e quest'anno è ancora in corsa: “Stiamo lavorando per esserci, sono sicuro che una finale organizzata a Torino sarà indimenticabile”.

Intervista a Giovanni Guidetti, ex allenatore Chieri Torino Volley Club