Chieri vince ancora e vola in finale di Challenge cup

Pallavolo, Fenera Chieri-Suhl 3-1. Finisce con le biancoblù a festeggiare sotto la curva una vittoria che profuma di storia. Una squadra e il suo pubblico che adesso sognano un trofeo europeo. Si chiude 3 set a 1 al Pala Gianni Asti di Torino tra Reale Mutua Fenera Chieri e le tedesche del Suhl, semifinale di ritorno della Cev Challenge cup.

La partita

Le ragazze di coach Bregoli volano alle finali grazie alla decima vittoria consecutiva in Europa in altrettante gare. Una vera dimostrazione di forza, per nulla scontata dopo il successo dell'andata per 3-0 sul campo ospite che poteva smorzare grinta e motivazioni. E invece di fronte a 3.200 spettatori, Chieri chiude subito i giochi vincendo i primo due set con la matematica che la fa volare in finale. Da lì in avanti è una festa e poco importa se il terzo va alle tedesche. Alla fine è 3-1 (25-20, 25-14, 19-25, 25-15). Storck migliore realizzatrice con 16 punti e autentico motore.

Finale col Logoj

In finale Chieri troverà le rumene del Logoj che nell'altra semifinale hanno superato le serbe del Pazova ribaltando il KO dell'andata. Il primo atto in programma a Torino il 15 marzo, il ritorno una settimana dopo in Romania.

Intervista a: Filippo Vergnano, presidente della Reale Mutua Fenera Chieri.