Claudio Viano, il medico di famiglia che ti guardava negli occhi e dava serenità

Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo.

Tra le vittime in Piemonte ci fu il dottor Claudio Viano, 68 anni, medico di famiglia molto amato a San Mauro. Era allergico ai farmaci, perciò non si era vaccinato, ma ha sempre continuato a dedicarsi ai suoi pazienti.

Interviste a Marilisa Zuccaro, paziente e amica, Nina Berea, moglie, Filomena Petrozzino, dottoressa e amica, Riccardo Biagini, amico e Serena Stefani, amica