Dal Coreom 1,4 milioni di euro restituiti ai piemontesi

4.600 controversie tra i cittadini e aziende telefoniche, internet o televisive risolte grazie all'azione del Corecom, contenziosi in buona parte definiti tramite conciliazioni che hanno portato alla restituzione di un milione e quattrocento mila euro nelle tasche dei piemontesi. E' soddisfatto del lavoro svolto dal comitato il presidente Vincenzo Lilli che con la vicepresidente Alessia Caserio e il commissario Marco Briamonte ha presentato i risultati del 2022.

Tra gli impegni del Corecom, sottolineati anche nel saluto del presidente del consiglio regionale Stefano Allasia, il contrasto al cyber bullismo con un protocollo sottoscritto con il garante dell'infanzia e il sostegno alla transizione digitale per evitare che si allarghi la distanza tra le generazioni. Significativo anche il lavoro svolto per garantire accesso ai mezzi di comunicazione per associazioni, movimenti e partiti, spazi a tutela di diritti costituzionalmente garantiti.