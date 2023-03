"Così abbiamo scoperto la truffa dei vini". Parla il produttore che ha aiutato i carabinieri

Truffavano gli imprenditori vinicoli ordinando grandi quantità di vino senza poi pagarle. La procura di Torino indaga su diversi casi con modalità simili: potrebbero essere decine gli imprenditori truffati in tutto il Piemonte.

I carabinieri della compagnia di Canelli hanno arrestato in flagranza due coniugi del Torinese, entrambi pregiudicati: “Siamo intervenuti grazie alla segnalazione di un imprenditore, in questi casi è sempre fondamentale denunciare e questa vicenda lo dimostra” spiega il luogotenente Antonio La Fata, comandante della stazione dei carabinieri di Canelli, che ha coordinato l'operazione.

Ad aiutare l'Arma un produttore di San Marzano Oliveto in provincia di Asti, Rocco Pepe, che racconta come ha capito che la chiamata ricevuta era una truffa: “Avevo parlato con un altro imprenditore che era stato truffato”.

La truffa consisteva nel richiedere la consegna urgente nel capoluogo piemontese di diverse centinaia di bottiglie di pregiati vini astigiani da recapitarsi in due tranche e a due indirizzi diversi. Il produttore vitivinicolo avrebbe dovuto poi ricevere il pagamento complessivo all'atto della consegna della seconda tranche di bottiglie, ma, in realtà, al secondo appuntamento, non si presentava nessuno.

Entrambi i truffatori sono disoccupati, l'uomo, 56 anni, è originario del Cuneese ed residente nel Torinese, la donna ha 42 anni. La merce, al momento dell'arresto, è stata restituita all'imprenditore. I carabinieri non escludono che i due presunti truffatori possano aver messo a segno altri colpi nell'Astigiano, ma anche in altre parti del Piemonte.

Le indagini continuano per cercare di capire se ci siano altri complici oltre ai due coniugi, già arrestati.