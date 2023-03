Costruzioni, aziende sane aspettando il PNRR

Il 2022 in Piemonte ha segnato per la filiera delle costruzioni un anno eccezionale. Aumento di fatturato, assunzione di nuovo personale, rinuncia a commesse per eccesso di richieste. Ad affermarlo uno studio realizzato dall'Osservatorio Saie in collaborazione con Ance e Politecnico di Torino.

I numeri

Con oltre 61.000 imprese attive, il comparto rappresenta quasi un quinto del tessuto produttivo regionale. Il PNRR darà una nuova spinta, portando in Piemonte investimenti per 4 miliardi e mezzo di euro. Grandi opportunità, dunque, ma anche con una criticità. La mancanza di ingegneri civili, fondamentali in fase di progettazione. I numeri, anche in un'eccellenza come il Politecnico, sono sconfortanti: “Solo l'1% degli studenti di ingegneria è iscritto alla civile” spiega Giuseppe Andrea Ferro, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Torino e direttore del Dipartimento Diseg del Politecnico.

Ombre sul futuro

E se per il comparto edile il 2022 è stato di luci, all'orizzonte ci sono delle ombre. Il superbonus 110% ha supportato il giro di affari di tantissime imprese. L'impatto sul futuro del provvedimento e dei crediti bloccati rischia di essere pesantissimo. Secondo Ance, tra Piemonte e Valle d'Aosta potrebbero fallire 2.500 imprese con 20.000 posti di lavoro a rischio.

Interviste a: Vittorio Colombino, Ance Torino; Giuseppe Andrea Ferro, Direttore Dip. Diseg Politecnico; Alessandro Cravidi, Osservatorio Saie

Servizio di Lorenzo Bertolucci, montaggio Giada Pigureddu