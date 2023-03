Contro la crisi dei cinema, arrivano biglietti scontati per le famiglie ed eventi nelle sale

Andare a vedere un film con tutta la famiglia pagando il biglietto 3 euro e 50. È una delle iniziative di “Cinema al Cinema”, progetto che ha l’obiettivo di riportare il pubblico in sala, puntando anche sugli spettatori di domani, i bambini.

Ridare centralità alla sala cinematografica come spazio di incontro. Questa l'idea di Agis, l'Associazione dello spettacolo, in collaborazione con gli esercenti e le sale della comunità. A sostegno anche la regione Piemonte, che nei giorni scorsi si è impegnata a destinare 20 milioni a tutta la filiera del grande schermo.

Il covid ha colpito duramente. Qualche segnale positivo però c'è. Secondi i dati di Agis tra gennaio e febbraio del 2023 le presenze in Piemonte sono aumentate del 59% rispetto all'anno precedente, ancora segnato dalla pandemia. Gli incassi + 76%. Numeri ancora lontani, comunque, dall'era pre covid.

Bisogna riportare il pubblico nelle sale per il piacere di una fruizione collettiva dello spettacolo perchè come in un famosissimo film di Sean Penn dove lui capisce ma tardi che le gioie personali sono condivise solo con gli altri la stessa cosa bisogna fare per il cinema.

Interviste a Marta Valsania

Agis Piemonte

Vittoria Poggio

assessora cultura Regione Piemonte

Luigi Boggio

presidente Agis Piemonte