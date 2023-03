La crisi spegne le insegne storiche di Alessandria

Crisi economica, caro affitti, inflazione. La fotografia su Alessandria è allarmante, il Comune in dieci anni ha perso 173 esercizi commerciali nel solo centro storico, 54 nel solo quadriennio 2018-2022.

Nella città si spengono le insegne non solo di attività multimarca ma anche piccole botteghe, gestite da persone anziane che non trovano chi riscatta i negozi.

L'ultima scure della crisi si è abbattuta su una storica torrefazione in corso Crimea e sulla cartoleria di via Parma, che sulla vetrina ha affisso un messaggio di commiato: "Il viaggio è giunto alla fine, voglio ringraziare i clienti che hanno creduto in me e che mi hanno offerto amicizia e stima regalato soddisfazioni".

Servizio di Federica Burbatti. Intervista a Vittorio Ferrari, presidente Confcommercio Alessandria