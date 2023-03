Crisi dei negozi, a Cuneo chiuse 74 attività in 10 anni

Negli ultimi 10 anni, secondo l'Ufficio studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di commercio “Guglielmo Tagliacarne”, in tutta Italia sono scomparsi 100mila negozi al dettaglio, soprattutto nei centri storici. Anche in Piemonte i dati sono negativi. Colpa del boom dell'e-commerce, il cambiamento delle abitudini dei consumatori, ma anche della pandemia e del caro-prezzi. "Ho aperto il negozio il 10 ottobre del 2020, eravamo nel pieno della pandemia. Poi è cominciato un lungo calvario", dice Simone ai nostri microfoni, titolare di un negozio di arredamento a Cuneo. "La mia realtà non può andare avanti perché i costi fissi sono troppo alti. All'inizio del mese spendo 4mila euro, ma con i pochi contratti che riesco a fare non posso colmare queste spese, sono continuamente in perdita. Non voglio essere vittima ma allo stesso tempo lo sono di questa società".

I dati di Cuneo

In città tra il 2012 e il 2022 le attività commerciali sono passate da 625 a 551. -74 nel giro di dieci anni tra centro storico e periferia. In controtendenza, invece, come nel resto d’Italia, i numeri del cosiddetto settore “Ho.Re.Ca” (bar, ristoranti e alberghi). Nel 2012 erano 266, dieci anni dopo sono saliti a 310. In generale a gravare sulla scomparsa dei negozi è stata la crisi economica degli anni Dieci, parallelamente al boom dell'e-commerce. Una situazione in cui poi si sono innestate la pandemia, con le conseguenti restrizioni, la guerra in Ucraina e l'inflazione che continua a galoppare. Il timore, adesso, è che nel 2023 tante altre attività saranno costrette alla chiusura.

Il commento di Confcommercio

Secondo il presidente di Confcommercio Cuneo, Luca Chiapella, la soluzione sta nel rafforzare la rete tra comuni, associazioni e parti sociali. "I distretti del commercio sono uno strumento in cui noi crediamo tantissimo. Possono far crescere la consapevolezza che i negozi di vicinato, i bar e i ristoranti sono fondamentali per rendere vivibili le nostre città e i nostri borghi". Un'ulteriore spinta al settore potrebbe arrivare anche grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai tanti progetti di rigenerazione urbana in cantiere nella provincia e nel resto della regione.

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Paola Bovolenta

Intervista: Luca Chiapella, Presidente Confcommercio Cuneo