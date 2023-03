Acqusizione Egea, parlano i sindaci: "Che resti il legame col territorio"

“Quando un cittadino, le faccio un esempio banalissimo, non gli viene ritirata l'immondizia piuttosto che ha un problema sull'acqua, non vorremmo metterci a telefonare ad un call center e non sapere con chi stiamo parlando. Vorremmo avere un rapporto diretto come abbiamo sempre avuto con Egea nelle sue varie componenti”.

Silvio Artusio Comba, sindaco di Monticello d'Alba, auspica di mantenere un legame con il territorio. Confermarsi un punto di riferimento per comuni, famiglie, imprese. E' la richiesta dei sindaci dei comuni soci di Egea al prossimo partner industriale. L'azienda è in grande crisi dopo l'impennata nei costi dell'energia. In queste settimane è in corso una due-diligence, ovvero l'approfondimento dei conti, da parte della multiutility lombarda A2A che punta ad una partecipazione del 50,1 per cento attraverso un aumento di capitale, con un'eventuale offerta vincolante da presentare entro il 15 maggio. Iren, a sua volta interessata, rimane alla finestra e si dichiara miglior partner della multiutility nata ad Alba nel 1956 e che conta 300.000 clienti. Così Carlo Bo, sindaco di Alba: “Per quanto riguarda i soci pubblici, per quanto riguarda il sindaco di alba, noi siamo per il socio industriale che garantirà l'ordinaria gestione e sopratutto un futuro industriale importante per Egea”.

Più che il nome del partner per i sindaci quindi è fondamentale un piano di crescita che tuteli oltre all'azienda anche gli oltre 100 comuni soci al 9 per cento della realtà albese.