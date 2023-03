Nella giungla degli incentivi. Caccia alla manodopera qualificata

Duilio Paolino nel 1982 ha fondato a Busca, nel cuneese, la Cosmo, azienda leader mondiale nella produzione di macchinari agricoli. Due poli quello in Piemonte ed un altro di recente acquisizione a Forlì, un centinaio di dipendenti ed un fatturato da 30 milioni di euro l'anno. Numeri di una realtà che punta ad espandersi ma che come tante altre fa i conti con difficoltà nel reclutamento di personale. Pesa secondo l'imprenditore l'incapacità da parte del sistema paese di preparare i giovani alle sfide del futuro.

[Duilio Paolino: "il problema è che quelli che ti riversano quelli delle agenzie interinali devi prendere quello che trovi. Noi negli ultimi 2 mesi abbiamo avuto grandi problemi, di gente che stava a casa tre giorni, veniva a lavorare, mal di schiena, mal di, e di conseguenza, il medico fa il suo lavoro ]

Dal punto di vista lavorativo poi, continua Paolino, c'è il rischio di avere a disposizione personale non in grado di dare il proprio contributo. E qui, secondo l'imprenditore, c'è una difficoltà in più.

[Duilio Paolino: "Licenziare una persona che non lavora, che non è produttivo, io non potrei. Io uno che non fa niente dovrei, potrei licenziarlo, almeno è un input per lui sapere che io potrei licenziare, allora tu ti metti e ti dai da fare. no, sei una battaglia persa perché se licenzi qualcuno vai in tribunale hai perso]

La burocrazia rende poi complicata la possibilità di poter contare sugli incentivi all'assunzione dei percettori della Naspi, con il risultato che poi si sceglie di soprassedere per assumere personale in via convenzionale. La soluzione, secondo Paolino, sarebbe quella di trovare un modo per sfruttare l'esperienza di chi sta per lasciare il mondo del lavoro.

[io vado in pensione, ho voglia di lavorare, apporto la mia esperienza, vengo a lavorare quattro ore al giorno, insegno ai giovani senza che vadano a fare quei corsi dove poi li chiudono in una stanza a leggere il giornale ]

Per Duilio Paolino il mondo della metalmeccanica non risente degli effetti del reddito di cittadinanza che, a suo dire, riguarda più il mondo del turismo e dei servizi. Allo stesso tempo la formula individuata negli scorsi anni ricorda un'esperienza, quella tedesca, non priva di criticità, a causa anche dell'assenza di controlli

[In germania io mi ricordo una decina di anni fa c'erano i ragazzi che lavoravano due mesi e poi prendevano per 12 mesi la disoccupazione che era al 90 per cento di quello che prendevano, poi tornavano...quello è stato un errore della germania e secondo me il reddito di cittadinanza sia un po' una copia di quello che è successo in Germania]

Il mondo del lavoro è cambiato. Nella metalmeccanica si può contare su dispositivi sempre più precisi e performanti. Gli operai controllano e si dedicano a specifiche attività. Non sono più tempi del martello e della forgia. Nella sua esperienza secondo Paolino è il contesto ad influenzare le scelte in ambito professionale. E forse è proprio questo il motivo per cui è difficile trovare forza lavoro.