"Genitori in Blue Jeans", dialogo sul cyberbullismo

Essere genitori, sempre. Per educare i ragazzi ad un uso sicuro del web. E' il messaggio di Paolo Picchio, padre di Carolina, la ragazza di Novara suicidatasi nel gennaio di 10 anni fa a causa di un video diventato virale e riconosciuta vittima di cyberbullismo e volto di "Genitori in blue jeans", progetto itinerante curato da Fondazione Carolina e Tiktok per un digitale sicuro e consapevole, sbarcato a Torino, al liceo Gioberti. Il nome richiama una serie tv degli anni '80 i cui capisaldi erano l'ascolto, il confronto ed il dialogo degli adulti nei confronti dei ragazzi. Per metterli in guardia dai rischi legati ad uno sbagliato dei social.

Presenti anche i rappresentanti Istituto Comprensivo di Via Sidoli Torino che in futuro verrà dedicato alla memoria di Carolina Picchio, un nome che richiama una missione.

Servizio di Maghdi Abo Abia. Interviste a Paolo Picchio, padre di Carolina Picchio; Pier Giuseppina Falcone, dirigente scolastica Istituto Comprensivo di Via Sidoli, Torino .