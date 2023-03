Rifiuti sulle sponde del Chisone, parcheggio selvaggio davanti alla scuola

Le vostre segnalazioni continuano a proporci frammenti di consolidata incuria urbana. "Purtroppo i rifiuti sulla riva del fiume Chisone - ci scrive Delia - come già segnalato una quindicina di giorni fa, invece di sparire aumentano. Siamo nei pressi del Ponte Chisone comune di Pinerolo".

Ma oltre ai rifiuti continuiamo a raccogliere anche denunce di sosta selvaggia."Possibile che tutti i giorni sia così? Uscita dalla scuola in via Fossati", ci scrive un telespettatore che ci ha inviato il video di una lunga coda di auto parcheggiate in doppia fila.

Un profumo di primavera, tanto gradevole quanto precoce, irrompe infine con le primule nella val di Susa a quota 480 metri, fotografate in un boschetto sopra paese di Almese mandate da Renato Rivelli del CAI Venaria.