Degrado e inciviltà in pieno centro

Un nostro telespettatore, Stefano, ci ha mandato due foto del centro di Torino, all’ingresso del parcheggio in via Giolitti - tra via Accademia Albertina e via San Francesco da Paola. Immortalati rifiuti abbandonati tra carte e sacchi di plastica pieni di spazzatura.

Altro esempio di inciviltà, sempre da Torino: auto parcheggiate in divieto vicino alla colonnina Eni di ricarica. Sono state scattale in corso Rosselli interno 91 a Torino.

Da Carla di Prato Sesia, invece, una splendida immagine di giacinti fioriti e coloratissimi.