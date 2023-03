Derby, la dura legge dell'ex

Alla fine, di questo derby, resta un'immagine: l'esultanza di Bremer. Il gol dell'ex. Non c'eravamo più abituati, in un'epoca di urla strozzate in gola. Dal Var. Oppure, dal ricordi di quella passata militanza. Nel caso di Bremer, 110 presenze e 13 reti col Toro complessive. A pesare, probabilmente, le polemiche estive per quel passaggio, dal Torino alla Juventus: 49 milioni nelle casse di Cairo, e giocatore soffiato all'Inter.

Gabetto, bomber con entrambe le maglie

Eppure, anche in passato, non si facevano tanti problemi. Prendiamo ad esempio il secondo bomber di sempre in un derby, dopo Giampiero Boniperti: Guglielmo Gabetto. 7 gol con la maglia della Juve e 5 con quella del Toro. Uno capace di passare dalla Juve del quinquennio al Grande Torino. 16 marzo 1947: gol decisivo e gioia granata con tanto di esultanza.

Lo sgarbo di Serena

37 anni passano in un attimo. 18 novembre 1984: all'ultimo minuto è un giovane Aldo Serena a regalare la vittoria a un Toro per l'ultima volta nella sua storia a lottare per lo scudetto. La vendetta, però, arriverà un anno dopo: Serena, passato alla Juve "per la grana", come si diceva, sblocca un derby vittorioso che lo scudetto, stavolta sì, lo porterà alla Juve.



Quagliarella, e quell'ultimo derby vinto dal Toro

Il 26 aprile del 2015 è una data a suo modo storica: 2 a 1, l'ultima vittoria del Torino in un derby. Porta la firma dell'ex juventino Fabio Quagliarella, con tanto di esultanza dedicata al Toro e ai tifosi. Perché il derby di Torino non è mai una partita qualsiasi.