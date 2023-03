Embraco, riprende il processo. L'ombra del patteggiamento

Embraco, verso nuova udienza del processo. Il capannone deserto, senza impianti, lavori, linee di montaggio. Così si presentava lo stabilimento dell'Embraco a Riva di Chieri a inizio 2019: era stato svuotato dai macchinari della multinazionale Whirpool, che alla fine dell'anno precedente aveva deciso di cessare la produzione per trasferirla in Slovacchia. Avrebbe dovuto essere riempito con le attività dalla Ventures, che era subentrata a inizio anno, robot per la pulizia di pannelli fotovoltaici, brevetti israeliani e soci cinesi. Gli accordi al ministero dello Sviluppo economico, con Invitalia a garantire la transizione e il reinserimento dei lavoratori. Non iniziò mai nulla e i 400 dipendenti, dopo quattro anni di vertenze, scioperi, presidi, manifestazioni, sofferenze, sono stati tutti licenziati.

Niente lieto fine

Multinazionali rapaci, governi impotenti, imprenditori senza scrupoli, progetti di rilancio tanto ambiziosi quanto vuoti. Sarà domani il Tribunale a mettere la parola fine sulla vicenda, quasi un'enciclopedia compatta delle moderne crisi aziendali: i vertici della Ventures sono accusati di bancarotta fraudolenta, perché avrebbero intascato parte dei 20 milioni di euro destinati a far ripartire la produzione. Se venisse accettato il patteggiamento proposto, ne uscirebbero senza dover rimborsare nulla. Un disastro industriale senza lieto fine, nonostante i viaggi dei lavoratori all'Europarlamento, una lettera del papa, l'impegno di istituzioni locali e della Chiesa.