Emergenza Clima, tornano i Fridays For Future. Migliaia in corteo a Torino

I ragazzi di Fridays For Future sono tornati a manifestare in strada a favore del clima. Lo hanno fatto in migliaia a Torino, con un corteo partito da Piazza Castello. Davanti alla sede della Regione Piemonte hanno rappresentato lo stato di siccità del Fiume Po, mettendo a terra chili di pesce. “Sono morti per la siccità”, hanno spiegato i ragazzi e hanno criticato la gestione idrica del territorio. Alla manifestazione di oggi c'erano studenti di ogni ordine e grado, anche delle elementari, e piccola delegazione di per chiedere ai Governi d'Europa politiche urgenti e concrete per invertire il surriscaldamento globale.

“Non c'è più tempo”, hanno scandito con manifesti colorati e canzoni intonate all'unisono. Diversi cartelloni con disegni sul tema del Pianeta Terra, rappresentato come un'arancia premuta. Il corteo si è concluso in piazza Marmolata, dopo avere sfilato lungo un percorso concordato dalle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri hanno aperto e chiuso il corteo, mantenendo sempre una distanza di decine di metri dai partecipanti. Non si registrano incidenti.

“Acqua per tutti”

Nel corso del corte, un flash mob è stato inscenato alla fontana monumentale di piazza Solferino. Sulla sommità è stato appeso uno striscione con la scritta "acqua per tutti o champagne per qualcuno?", mentre alcune figuranti abbigliate da sirene si sono sdraiate sul bordo come se fossero morte. L'acqua si è tinta intanto di rosso, come se vi fosse stato gettato del colorante.

Protesta contro Iren

Del corteo ha fatto parte anche una protesta contro Iren. Numerosi manifesti sono stati incollati alle vetrate del punto Iren di via Pietro Micca, in centro città. La protesta è diretta contro l'accordo con la società israeliana Mekorot "perché rifornisce a prezzi diversi le colonie illegali israeliane e rivende alle comunità palestinesi l'acqua che gli scorre sotto i piedi". Uno speaker ha lanciato slogan in favore della Palestina.

Protesta contro la collaborazione sulle armi tra Politecnico e Leonardo

La protesta ha coinvolto anche il Politecnico. I dimostranti hanno tracciato sulla strada la scritta "università della guerra". Uno speaker ha spiegato che l'iniziativa è diretta "contro il Politecnico per la sua collaborazione con Leonardo, industria che sta costruendo a Torino un polo di produzione di armi".

Le altre manifestazioni

Manifestazioni sono previste in tutta Italia. La principale a Roma, dove il corteo sfila da piazza della Repubblica fino a piazza San Giovanni. "In tutte le piazze del mondo liberiamo la più grande forza: la nostra rabbia, che diventerà energia rinnovabile", dicono gli attivisti climatici: “Con la guerra e le molteplici crisi che stiamo vivendo, le grandi aziende del fossile hanno accumulato enormi extra-profitti, mentre dilaga la povertà energetica. Ma la partita non è finita. Possiamo ribaltare la situazione e costruire l'alternativa: comunità energetiche, trasporti capillari, servizi pubblici per città vive e accessibili”.



Nel servizio le interviste ad alcuni partecipanti al corteo e al rappresentate dei Fridays For Future Tommaso Dreina.