Equinozio di primavera, anche quest'anno è sbocciato il 20 marzo

Può sembrare che sia arrivata in anticipo, ma in effetti non è proprio così. La primavera è tornata, nell'emisfero boreale, dalle 22.24 di ieri sera, il 20 marzo. E se l'abitudine porta a pensare che l'equinozio cada sempre il 21, la realtà dice che non è vero. L'ultima volta che la stagione della rinascita è iniziata il 21 marzo, era il 2007. Dall'anno successivo l'equinozio di primavera è sempre caduto il 20 marzo, e continuerà così ancora per qualche anno. Il motivo è legato al moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, cioè il tempo in cui il pianeta orbita intorno alla nostra stella, che coincide con la durata dell'anno solare. Per l'esattezza, 365 giorni, 5 ore, 48 minuti, 46 secondi. Quelle quasi sei ore in più, comportano delle conseguenze. Intanto, il cosiddetto anno bisestile, uno ogni quattro, in cui si aggiunge un giorno, il 29 febbraio; il prossimo sarà il 2024. E poi la flessibilità dell'equinozio di marzo, che può avvenire tra il 19 e il 21. Quale che sia il giorno, l'equinozio - parola che deriva dal latino e sta per notte uguale, rispetto cioè alla durata confrontata a quella del giorno - indica il momento in cui l'asse di rotazione della Terra e i raggi solari sono perpendicolari. Dall'equinozio di primavera, nell'emisfero boreale, la luce inizia ad aumentare rispetto al buio, fino al solstizio d'estate. Quello sì, il 21, di giugno.