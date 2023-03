Riparte il nostro viaggio nell'Italia più bella verso le Giornate di Primavera

Un lungo viaggio su e giù per l'Italia, l'Italia più bella, l'Italia del FAI, il Fondo per l'Ambiente italiano. Sette giorni insieme e in diretta, a partire da lunedì, ore 15.20 su Rai3, per raccontarla con l'aiuto delle redazioni della TGR, Testata giornalistica regionale.

Prima tappa sui colli euganei, in Veneto. Ma sarà tutta l'Italia, dal Trentino a Puglia e Sardegna, grande protagonista. Il nostro viaggio prenderà le mosse dal TV6 del Centro di Produzione di Torino.

Proprio dal capoluogo del Piemonte, precisamente da Palazzo Perrone di San Martino, andrà poi in onda la lunga diretta che domenica 26 marzo, a partire dalle 9, sempre su Rai3, dedicheremo alle Giornate Fai di Primavera.

Tanti i luoghi speciali che andremo a scoprire. Dalla sede Rai di corso Sempione a Milano a un bunker in provincia di Verona. Da un palazzo nel cuore di Bitonto a un borgo millenario in Basilicata, da un ex carcere in Sardegna, a Tempio Pausania, alla sede del Ministero delle imprese e del Made in Italy di Roma.

Da lunedì, tutti i giorni alle 15.20. E domenica, a partire dalle 9. Sempre su Rai3.