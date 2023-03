Falzoni e il salvataggio della reggia di Venaria: "Una serie di miracoli"

"E' lei che ha salvato la reggia di Venaria?" - chiediamo a Gianfranco Falzoni, era il 12 dicembre del 2018 -. "Così dicono... Nel 1958 è venuto da me un consigliere comunale, Gino Vanzi, perché era sorta questa idea di abbattere la reggia per costruire successivamente. Sapevo che io avevo come paziente Umberto Chierici, allora Sovrintendente ai Beni ambientali e architettonici del Piemonte. Il quale ha detto: fermiamo tutto".

Il primo di una serie di miracoli che salveranno la reggia dalla demolizione.