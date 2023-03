Faranda Cordella, l'unica donna a capo di una Questura in Piemonte

Nella giornata internazionale dei diritti delle donne, l'intervista ad Alessandra Faranda Cordella, questore di Novara da aprile 2022, l'unica donna a svolgere questo incarico in Piemonte, e prima donna a capo della Questura novarese.

Nata a Torino, con origini siciliane, una lunga carriera nella Polizia di Stato, è stata precedentemente questore ad Asti (2018-2020) e Lucca (fino al 19 aprile 2022).

“Comunità e servizio”, spiega, sono i punti alla base del suo lavoro per il governo del territorio: “la repressione, necessaria in alcuni casi, non aiuta a risolvere problemi complessi. Forse noi donne proviamo a immaginare modelli educativi e modelli sociali diversi che possono aiutare a vivere bene un territorio e provare a costruire un futuro”.