Pallavolo, la festa dei tifosi per le ragazze della Fenera Chieri

E dopo la festa sul Taraflex di Timisoara, in Romania, per le ragazze della Fenera Chieri '76 c'è stato un momento di gioia in più. Ad attenderle di ritorno dalla finale vinta per 3-0 sul Lugoj un folto gruppo di tifosi che, nonostante la notte fonda, hanno accolto la squadra vincitrice della Challenge Cup con cori e fuochi d'artificio. Un momento indimenticabile per una società che ha toccato il punto più alto di una storia nata nel 2009 e che raccoglie l'eredità della società nata nel 1976.