Tra lotta e Lavoro. E' l'8 marzo, Giornata internazionale della Donna

In Piemonte gli eventi saranno moltissimi, e tutti meritevoli di attenzione. Perché l'8 marzo non è un giorno come gli altri. E le lotte che da sempre contraddistinguono la Giornata internazionale della donna proseguono.

Il convegno - Alle 9 la città di Torino apre gli eventi con una giornata di studio dedicata al lavoro dal titolo “Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutte”, nell'ex curia maxima di via Corte d'appello.

La prima sindaca - Il Consiglio comunale del capoluogo ha deciso di intitolare alla prima sindaca di Torino i giardinetti dell'anagrafe centrale, in via della Consolata: Maria Magnani Noya, avvocato penalista fu in carica dal 20 luglio 1987 al 30 luglio 1990, eletta nel Partito socialista.

La giornalista iraniana - Il consiglio comunale di Torino ha inoltre conferito, con voto unanime, la cittadinanza onoraria alla giornalista iraniana Sepideh Gholian, in carcere dal 2018 in Iran, con l'accusa di sovversione; ha documentato scioperi e proteste.

Non una di meno - Sempre a Torino il corteo Non una di meno, che si aprirà alle 15.30 da Porta Susa. Avrà molti significati, tutti declinati sul tema dei diritti delle donne. Tra tutti, quello sulla violenza di genere. Già 8 i femminicidi del 2023, ricordano da Non una di meno. Nel 2022 sono state ben 117 le donne morte per femminicidio o transcidio, quasi una ogni 2 giorni.

Gli altri appuntamenti - Ci sono poi gli eventi del Consiglio regionale che alle 18 conferirà il Premio Marcellina Gilli a una giovane ricercatrice universitaria, Erika Michela Dematteis del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. La cerimonia si terrà nell'auditorium della Chiesa dell'Oratorio di San Filippo Neri.

Il 9 marzo, sempre a cura del consiglio regionale, ci sarà alle 20.30 uno spettacolo al Museo del Risorgimento, "Le sfacciate meretrici - Donne del Risorgimento italiano".