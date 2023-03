Far incontrare domanda e offerta di lavoro: i corsi della Regione per inoccupati e cassintegrati

Dalla meccanica all'edilizia, dal commercio ai servizi alla persona. Si rivolgono a coloro che hanno perso il lavoro o agli occupati a rischio, anche in cassa integrazione straordinaria, e vogliono acquisire competenze professionali per cercare una nuova collocazione. Sono i corsi di formazione della Regione. Piemonte, gratuiti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Vanno da un minimo di 80 ore fino a un massimo di 2400.

I numeri. Nel 2022 sono stati 856 i corsi autorizzati ai quali hanno partecipato 8.559 allievi di cui solo 753 sono stati riconosciuti come idonei, dunque poco più di un decimo. Per un totale di risorse impegnate di oltre 43 milioni e 174 mila euro. La fetta più corposa va come sempre a Torino che con 451 corsi ha qualificato 289 allievi. Sul fronte opposto, Biella ha realizzato solo 32 corsi e preparato 46 lavoratori idonei. I dati si riferiscono ai percorsi di inclusione e formazione professionalizzante, ai percorsi di istruzione tecnica superiore, alle diverse tipologie di apprendistato, alla formazione per il lavoro per disoccupati e occupati a rischio , e infine la formazione per le fasce deboli come detenuti, disabili e giovani a rischio.

Una nuova formula partita per la prima volta a Biella a novembre 2022 e più recentemente a Torino per fare incontrare domanda e offerta di lavoro è l'Academy. Nella volontà della Regione e dell'assessorato al Lavoro, un modello formativo sperimentale definito a partire da precise esigenze delle aziende con l'obiettivo di creare una formazione qualificata per l’inserimento lavorativo. Apripista il comparto del tessile. Ma entro il 2023 ne partiranno 11 in totale. Per il prossimo triennio sono previsti 600 corsi per 7.200 occupati, per un monte ore complessivo di 30mila ore e 100 corsi per 500 persone noccupate/disoccupate per un monte ore complessivo di 15 ore.

L'obiettivo è sempre il medesimo. Ridurre il mismatch. Ovvero il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Nella nostra regione, a fronte di oltre 222 mila assunzioni programmate in Piemonte dalle imprese per il 2022, il 31% è stato di difficile reperimento. Di queste la metà erano operai specializzati. Introvabili per mancanza di candidati e per difetto di competenze.