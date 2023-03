Juventus a Friburgo con Chiesa e Di Maria

Massimiliano Allegri ha deciso di portare a Friburgo anche Federico Chiesa e Angel Di Maria, entrambi in dubbio fino a questa mattina, evidentemente rinfrancato dal lavoro svolto dai due nella rifinitura pre-partenza tenutasi questa mattina alla Continassa. La Juventus potrebbe quindi contare sul loro contributo nel ritorno degli ottavi di Europa League in programma domani a partire dalle 18.45. Il Fideo questa mattina è stato in disparte, lontano dal gruppo, limitandosi ad attività in palestra dopo una breve ricognizione in campo mentre l'ex Fiorentina dopo il riscaldamento ha svolto un lavoro differenziato insieme a Bremer e Miretti con allunghi e ripetute.

Friburgo-Juventus, probabili formazioni

In Germania si parte dall'1-0 bianconero conquistato allo Stadium, un piccolo tesoro da non dilapidare. Al momento in difesa sembra certa la presenza di Bremer e Danilo. A centrocampo spazio a Rabiot con Kostic e Cuadrado sulle fasce e la suggestione Kean in attacco, con Vlahovic inizialmente in panchina insieme a Iling. La Juventus ha a disposizione due risultati su tre, un vantaggio non da poco per una squadra che punta alla finale di Budapest del 31 maggio.