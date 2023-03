Giornata mondiale dell'acqua, report Onu sulla scarsità

Migliaia sono vissuti senza amore, non uno senz'acqua. E' un verso del poeta inglese Wystan Hugh Auden, citato anche dal professor Andrea Rinaldo, direttore del laboratorio di Ecoidrologia dell'EPFL di Losanna, ordinario di costruzioni idrauliche all'Università di Padova. E, da ieri, primo italiano a cui è stato assegnato il cosiddetto Nobel dell'Acqua, lo Stockholm Water Prize, la cui cerimonia di premiazione si terrà ad agosto, per la sua ricerca innovativa sulle reti fluviali. Veneziano, nato sull'acqua a cui ha dedicato anni di studi, anche sulla giusta distribuzione delle risorse idriche. Tema, quello dei piani della gestione dell'acqua, di cui ha parlato in occasione dell'annuncio della premiazione, come di riduzione della biodiversità e diffusione di malattie. E nella giornata mondiale dell'acqua, per l'Onu "linfa vitale" dell'umanità, il rapporto dell'Unesco illumina su quanti devono cercare di sopravvivere senza. Due miliardi di persone, il 26 per cento della popolazione mondiale, non hanno accesso ad acqua potabile sicura, 3,6 miliardi a servizi igienici gestiti in modo affidabile. "La scarsità di acqua sta diventando endemica", denuncia il rapporto. E sta peggiorando, con l'imminente rischio di una crisi globale. Tra i due e i tre miliardi di persone ne soffrono per almeno un mese l'anno. Secondo le stime del rapporto, la popolazione urbana alle prese con scarsità d'acqua raddoppierà, passando da 930 milioni nel 2016 a 1,7-2,4 miliardi di persone nel 2050. Due giorni fa anche l'Unicef ha lanciato l'allarme sulle ripercussioni sui bambini, 190 milioni in pericolo per acqua e servizi igienici inadeguati, malattie correlate e rischi climatici. Il report Unesco si concentra anche sulle conseguenze della siccità sugli ecosistemi, per le specie vegetali e animali. E sottolinea la parola cooperazione. La richiesta è rafforzare la cooperazione internazionale su uso e gestione dell'acqua, l'unico modo per prevenire una crisi idrica globale nei prossimi decenni.