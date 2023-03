Giovani stranieri fanno le guide al Mueo Egizio

Delle guide turistiche fuori dal comune al museo Egizio. I ragazzi stranieri sono arrivati in Italia per ricongiungersi con le loro famiglie che già risiedono qui e studiano. In via eccezionale i ciceroni. E' un iniziativa nata nel 2019 col laboratorio "tante voci" al museo Egizio. Si cimentano in questa esperienza ragazzi che provengono dal Perù, dall'Egitto, dal Senegal, dal Camerun.

Servizio di Federica Burbatti

Intervista Alessia Fassone, curatrice Museo Egizio