Gli Eiye, la gang nigeriana che da Torino vuole prendere l'Italia

Il covo da cui tutto è partito era in corso Vigevano, a Torino, ma da lì le ramificazioni degli Eiye si stavano estendendo in tutta Italia con gli uomini della cupola di una delle più potenti della mafia nigeriana che stavano spostando i propri interessi anche al Centro e al Sud.

Operazione Birdman

Spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione gli interessi principali. Con l'operazione "Birdman" della squadra mobile di Torino arrestate 11 persone. Altre 5 sono ancora ricercate tra Italia e altri Paesi: tutti sono accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il nome prende spunto dal simbolo degli Eiye, un uccello: gli affiliati si riconoscono dal colore blu dell'abbigliamento e si ispirano ai culti della madre patria.



Riti voodoo

Una struttura criminale verticistica con un World Ibaka, un capo mafioso che tiene i contatti con l'organismo madre in Nigeria, e diverse sezioni provinciali e locali chiamate Zone, guidate da un Zone head: proprio queste figure sono finite nel mirino degli inquirenti. Per entrare nel culto cerimonie di iniziazione violente e poi riti voodoo per sottomettere nemici e collaboratori e tenere il controllo della popolazione nigeriana residente nelle periferie italiane.

Viking e Maphite

A Torino gli Eiye si dividono lo spaccio al dettaglio nella periferia nord con altri cult come i “Viking”, per i quali proprio la scorsa settimana dal Tribunale di Torino è arrivata una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso (dopo le prime già arrivate con rito abbreviato), e i “Maphite”. Una pace mafiosa cui il blitz che ha impiegato 100 poliziotti tra Torino, Cuneo, Varese, Bergamo e Livorno, assesta un duro colpo. L'attenzione delle Forze dell'ordine è altissima proprio perché dal Nord la mafia nigeriana sta raggiungendo centro e sud Italia: sono oltre 300 le persone arrestate in Italia negli ultimi 5 anni perché sospettate di essere legate ai cult. Più di quella affiliate alle mafie italiane finite in manette nello stesso periodo.

Montaggio di Giulia Parenti