Come cambia l'accoglienza degli ucraini a Novara

A oltre un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, Novara conferma la sua predisposizione all'accoglienza, anche se le prospettive per chi è arrivato e per chi arriva si fanno di giorno in giorno più fosche, anche se tanto è stato fatto finora.

Nel paese martoriato dalla guerra, ciascuno ha parenti, amici. Molti portano con sé il dolore di un lutto, a volte più di uno, causato dal conflitto. Si invoca la pace, consapevoli che le ferite inferte alle persone e alle diverse regioni ucraine sono ormai profonde, quasi insanabili. Chi arriva ora non ha più nulla: ha perso affetti, la casa. Cerca una speranza.

Intervista a Larysa Tkachuk, Caritas chiesa ucraina Novara