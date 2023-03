Clima, ecco cosa dobbiamo fare secondo gli scienziati delle Nazioni Unite

Una bomba da disinnescare. Per la seconda volta, dopo la Conferenza sul clima dello scorso anno, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierres, ha usato questa metafora per parlare del cambiamento climatico. Ma gli appelli a fare in fretta non stanno funzionando. Lo dice la sintesi del sesto rapporto del panel internazionale dei climatologi Onu, l'IPCC che spiega quanto abbiamo già perso in modo irreversibile, quali danni l'aumento delle temperature hanno già provocato al Pianeta, e cosa possiamo fare per fermarlo, ma non stiamo facendo. dagli accordi di Parigi, del 2015, le emissioni di Co2 sono aumentate più che mai. Ne abbiamo parlato con una delle scienziate che partecipano alla stesura del documento, Anna Pirani, IPCC, e Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici