Nelle stalattiti di Toirano le piogge degli ultimi millenni

Da quando fu riaperta, nel 1950, affascina con la sorprendente bellezza delle sue formazioni e col mistero delle tracce lasciate al suo interno nel corso dei secoli da uomini e animali. La Grotta della Bàsura, a Toirano, non smette di rivelare nuove preziose informazioni sul passato.

L'ultima ricerca, condotta da un team delle Università di Taiwan e di Pisa su alcuni frammenti di stalattiti e stalagmiti e su materiale proveniente da accumuli di concrezioni, ha indagato l'andamento delle precipitazioni negli ultimi millenni.

Studiando l'interno delle stalattiti coi loro anelli di accrescimento (un po' come quelli degli alberi), è stato possibile distinguere periodi più o meno piovosi e ricostruire con buona precisione l'andamento del clima negli ultimi 6500 anni. Un andamento variabile, fortemente influenzato dalla presenza dei venti occidentali, portatori di umidità, a loro volta condizionati dalla disposizione dell'alta pressione delle Azzorre e della bassa pressione islandese.

La comprensione di queste dinamiche è importante per lo studio delle condizioni climatiche nel Mediterraneo, anche per interpretare i cambiamenti evidenti in atto ora.

La siccità degli ultimi tempi, intanto, sta già producendo conseguenze tangibili all'interno delle grotte di Toirano. Alcuni laghetti si sono quasi completamente prosciugati: qui vive un piccolo crostaceo adattato all'ambiente della grotta, di colore bianco e privo di occhi, il Niphargus, molto vulnerabile a questi mutamenti. Non più bagnate costantemente, stalattiti e stalagmiti perdono il loro aspetto lucido, diventano biancastre e vanno incontro a decalcificazione, iniziando a disgregarsi.

Nel servizio, le interviste a Elisabetta Starnini, docente di preistoria e protostoria all'Università di Pisa, e a Marta Zunino, direttrice scientifica delle Grotte di Toirano, tra gli autori della ricerca “Tracking westerly wind directions over Europe since the middle Holocene" pubblicata a dicembre 2022 su “Nature Communication”

Dalla TGR Liguria, servizio di Valentina Gregori

montaggio di Amedeo Notaro