Guasto da due mesi il segnalatore del parcheggio interrato nei pressi delle Porte Palatine

La prima segnalazione ci porta in via Ciamarella a Torino. "La strada - ci scrive un telespettatore - è in condizioni disastrose da anni".

Per la seconda immagine restiamo nel capoluogo. Il segnalatore del parcheggio interrato nei pressi delle Porte Palatine non funziona. "È una vergogna - ci scrive Marisa Peirone - dopo quasi due mesi non è stato ancora riparato".

In chiusura, una foto scattata nei pressi delle rovine del castello di Avigliana. È visibile sullo sfondo la Sacra di San Michele e le montagne innevate. Lo scatto è di Renato Rivelli del Cai di Venaria.