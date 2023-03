Ucraina, l'allarme delle ONG: la guerra azzera cure e diagnosi

Vivere da anziani e malati in un paese in guerra. Con gli ospedali distrutti, o pieni di feriti, le farmacie vuote, i medici precettati. Ci si affida agli ambulatori mobili delle Ong. Come Alliance for Public Health, che in tempo di pace fa screening per l'Hiv, e ora ha riconvertito i suoi 37 furgoni per pazienti come Mykola, 64 anni, cardiopatico, che ha bisogno di un controllo. O Evheniya, 67 anni, in ansia per le sue medicine introvabili. O Svitlana, a cui serve uno psichiatra. O Valentyna, 71 anni, che non regge più l'angoscia per le bombe. Sanitari e Ong hanno documentato più di 700 attacchi alle strutture sanitarie ucraine da quando la Russia ha invaso il paese. Medici Senza frontiere era presente fin dai primi giorni del conflitto, col suo treno chirurgico, che ha trasportato migliaia di feriti dal fronte a zone più sicure, in vagoni allestiti come sale operatorie e di terapia intensiva. Poi, nel corso di un anno di guerra, per curare i feriti sono stati precettati i medici di tutta l'Ucraina, anche quelli di base. E allora l'emergenza è diventata quella dei pazienti rimasti soli, senza più medicine nè controlli, racconta Gino Roberto Manciati, medico volontario rientrato da poco da Kharkiv. Malattie che senza terapie si aggravano, e patologie, come i tumori, che senza screening non vengono diagnosticate in tempo. Manca l'insulina per il diabete, i farmaci per l'ipertensione, e quelli per ferite che non sono del corpo.

Montaggio di Enrica Politano